На головній пішохідній вулиці Стамбула стався вибух: є загиблі та десятки поранених

Шестеро людей загинули і 53 дістали поранення 13 листопада внаслідок вибуху близько 16:20 на жвавій пішохідній вулиці Істікляль у Стамбулі. Про це повідомляють турецькі ЗМІ з посиланням на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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За його словами, чотири особи загинули на місці, а ще двоє померли у лікарнях. При цьому Ердоган зазначив, що мова, ймовірно, йде про теракт, вчинений жінкою.

"На даний момент було б неправильно говорити, що це тероризм, але попередня інформація, надана губернатором, свідчить, що тут пахне терором... Виявлено, що в цьому замішана жінка... Дослідження відео з камер спостереження продовжується. Сподіваюся, після закінчення ми ухвалимо рішення", - зазначив він.

Зазначається, що після вибуху на вулиці виникла сильна паніка, на місце події було відправлено багато поліцейських, пожежних та медичних бригад. Причина вибуху офіційно поки що не називається.

Генеральна прокуратура Стамбула розпочала розслідування через вибух, задіявши для нього п'ять прокурорів. Також відомо, що через подію до Стамбула вирушив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

При цьому Вища рада з телебачення та радіо Туреччини заявила про накладення заборони на фото- та відеотрансляцію з місця вибуху на вулиці Істікляль, зокрема місцевим ЗМІ заборонили поширювати відео моменту вибуху та подій на місці після нього, а також зображення загиблих та поранених. Як зазначив регулятор, це було доведено до відома всіх турецьких ЗМІ.

Крім того, повідомляється, що через надзвичайну подію було перенесено на пізніший термін футбольний матч між командами "Бешикташ" та "Антальяспор", який мав відбутися на стадіоні Vodafone Park, розташованому приблизно в кілометрі від місця вибуху.

"З глибоким сумом дізнався про значну кількість загиблих і поранених під час вибуху, що стався у Стамбулі. Висловлюю співчуття близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Біль дружнього турецького народу – наш біль", - відреагував у Twitter на подію президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо також, що у жовтні понад 40 людей загинули внаслідок вибуху на шахті в місті Амасра у турецькій провінції Бартин.