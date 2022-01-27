На границе Таджикистана и Кыргызстана произошли столкновения: власти начали эвакуацию населения, СМИ сообщают о погибших

На спорной территории между Таджикистаном и Кыргызстаном 27 января произошли перестрелки пограничников. В результате несколько военных получили ранения. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национально безопасности (ГКНБ), передает ТАСС

Через несколько часов после начала столкновений, конфликт только усугубился. Основные перестрелки между военными Кыргызстана и Таджикистана зафиксировали в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикские власти решили начать стягивать к спорной территории тяжелую технику и личный состав.

В свою очередь Кыргызстан начал эвакуацию населения из приграничных с Таджикистаном сел.

"Эвакуация людей в безопасные места производится МЧС совместно с местными жителями", - говорится в сообщении ведомства.

Медиагруппа ASIA-Plus сообщила, что в ходе конфликта одиннадцать граждан Таджикистана получили ранения. Позже стало известно, что один человек погиб.

Предварительно известно, что перестрелка началась из-за того, что таджикские военные перекрыли дорогу, соединяющею киргизские города Исфану и Баткен.

На границе Кыргызстана и Таджикистана периодически возникают конфликты, так как там есть неделимитированные участки, где невозможно определить, какой страны территория.

Предыдущий раз стычка между пограничниками была в апреле 2021 года. Тогда в результате столкновений, вспыхнувших на границе Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, погибло более двух десятков человек.