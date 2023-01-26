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- Війна Війна
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- Події
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Над Києвом вже збили понад 15 крилатих ракет, - КМВА
Під час масованої ракетної атаки 26 січня армія країни-агресора РФ випустила у напрямку Києва понад 15 ракет. Силами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.
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Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
"Ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті!", - йдеться у повідомленні.
У КМВА наголошують, що небезпека повітряних ударів не минула.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Перебувайте в укриттях до завершення тривоги.", - підкреслили в КМВА.
Зазначимо, вночі Київ зазнав чергової повітряноого нападу ворога. В повітряноному просторі було збито близько 15 ворожих іранських дронів.