На Київщині дронами пошкоджено цивільний об'єкт: троє загиблих (ФОТО)

Вночі 22 березня армія країни-агресора РФ атакувала Україну іранськими дронами-шахедами. У Київській області зафіксовано влучання у цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога.

Станом на 05:50 пожежу на місці прильоту локалізовано. На місці працюють рятувальники.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, вночі 22 березня у місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.

"Станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначають в ДСНС.

Нагадаємо, як повідомили у генеральному штабі ЗСУ, цієї ночі противник завдав чергового масованого авіаційного удару БПЛА "Шахед-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.

Зокрема, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у напрямку столиці усі ворожі БПЛА були збиті.