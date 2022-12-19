На Київщині ліквідували підпільну тютюнову фабрику. Щодоби виготовляла 50 тис. пачок цигарок

В Київській області поліція ліквідувала підпільну тютюнову фабрику, яка щодоби виготовляла 50 тис. пачок цигарок, повідомили у МВС. За результатами проведення спецоперації "Акциз" правоохоронці вилучили устаткування та продукції на 15 млн грн.

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"Працівники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління НПУ викрили діяльність злочинної групи, що налагодила масштабне виробництво цигарок і розгалужену мережу їх збуту на території Київської й Полтавської областей", – кажуть в МВС.

Зокрема, поліцейські встановили, що підпільна тютюнова фабрика розмістилася у промисловій зоні в одному з населених пунктів Бориспільського району. Складське приміщення обладнали необхідним устаткуванням та виробничими лініями.

"Готову продукцію збували під виглядом відомих торгових марок. Попередньо, від такої діяльності бюджет щомісяця недотримував до 40 млн грн сплати акцизного податку", – додали в МВС.

Нагадаємо, нещодавно кіберфахівці Служби безпеки заблокували на Київщині масштабне виготовлення і збут підроблених документів центральних органів влади та силових структур України. Фальшиві спеціальні перепустки давали право пересуватися у комендантську годину.