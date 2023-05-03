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На Київщині підірвуть знайдену російську ракету від ПЗРК (ФОТО)

ракета підірвуть київська область
У середу поблизу населеного пункту Наливайківка підірвуть ракету від переносного зенітно-ракетного комплексу, яку виявили напередодні. Ілюстративне фото: ДСНС

У середу поблизу населеного пункту Наливайківка в Київській області підірвуть ракету від переносного зенітно-ракетного комплексу, яку виявили напередодні. Про це повідомив селищний голова Макарова Вадим Токар в Telegram

"Ракета буде знищена на місці фахівцями піротехнічної служби", - написав Токар.

Державна служба з надзвичайних ситуацій спільно з національною поліцією повідомлять місцеве населення про ліквідацію ракети і та перекриття підʼїзних доріг.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення частина Київської області перебувала під окупацією понад місяць.

Збитки селища Макарів Київської області внаслідок війни Росії проти України склали 133,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, 27 квітня поблизу села Токарівка в Харківській області на ворожій міні підірвались п’ятеро працівників енергетичного підприємства.

В березні в Одеській та Херсонській областях здетонували міни, внаслідок чого люди дістали поранення, також зафіксували руйнування.

Автор:
Альона Чернецька