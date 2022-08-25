Окупанти завдали ракетного удару по Київській області

На Київщині вночі 25 серпня в одній з громад Вишгородського району пролунало близько п'яти вибухів.

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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Маємо інформацію про декілька звуків вибухів в одній із громад Вишгородського району. Інформацію уточнюємо. Екстрені служби вже працюють", – зауважив Кулеба.

Пізніше він додав, що вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти.

Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні.

Обстеження атакованої території триває.

"Інші вибухи, що чули жителі регіону – робота нашої ППО", - зауважив Кулеба.

Зазначимо, про перші звуки вибухів на Київщині соціальні мережі повідомляли близько 2:40. Через кілька хвилин у Києві та області оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 3:35.

Нагадаємо, 28 липня армія РФ завдала ракетних ударів по Київській області. Тоді вони влучили у військову частину в Лютіжі Вишгородського району.