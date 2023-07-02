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На Київщині уламки БПЛА пошкодили будинки, є поранений

На Київщині уламки БПЛА пошкодили будинки, є поранений
Українська ППО вночі знищила 8 "Шахедів". Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу “Shahed” та трьома крилатими ракетами "Калібр". Внаслідок нічної атаки у Київській області пошкоджені декілька будинків та поранений чоловік.

Про це повідомляє Київська ОВА

Згідно з повідомленням, попри те, що фактів влучань не зафіксовано, внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки.

Також постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги.

Як повідомили у Повітряних силах, ППО працювала у різних областях України. Загалом, захисники неба знищили 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 3 крилаті ракети "Калібр".

Нагадаємо, вночі 2 липня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Цього для атаки на столицб  росіяни обрали "Шахеди".

Автор:
Тетяна Гойденко