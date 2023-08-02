На Київщині вночі збили всі дрони, проте через падіння уламків є руйнування

Війська РФ вночі 2 серпня атакували дронами Київську область. Сили ППО збили всі повітряні цілі, проте через падіння уламків горів будинок.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, фактів влучань на території Київської області не зафіксовано. За оперативною інформацією, жертв та постраждалих немає.

"Проте через падіння уламків в одному з населених пунктів сталося загоряння приватного будинку, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідовано", - зазначив він.

Також ще в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину.

Наразі наслідки падіння уламків усуваються. Кравченко запевнив, що власникам пошкоджених обʼєктів буде надана необхідна допомога.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків атаки.

Нічна атака дронів

У ніч на 2 серпня країна-агресор Росія атакувала Україну ударними дронами Shahed.

Зокрема, у Києві сили ППО знищили усі повітряні цілі, проте зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах.

Також окупанти вночі атакували південь Одеської області, внаслідок чого на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.