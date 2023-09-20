На Київщині загинув чоловік внаслідок наїзду на міну

20 вересня у Київській області внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет загинув чоловік 1994 року народження.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що 20 вересня рятувальникам надійшло повідомлення про загоряння лісу внаслідок вибуху між селами Олива та Осовець Іванківської територіальної громади.

"По прибуттю на місце виклику було встановлено, що легковий автомобіль здійснив наїзд на міну. Внаслідок вибуху загинув водій, чоловік 1994 року народження", - зауважують в МВС.

Там додають, що деокуповані території, на жаль, ще тривалий час будуть потенційно небезпечними для громадян.

"Тож просимо місцевих мешканців утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, місць, де велися бойові дії", - наголошують в МВС.

Нагадаємо, 13 вересня біля села Благодатне Ізюмського району Харківської області під час польових робіт на ворожій протитанковій міні підірвався комбайн, який виконував польові роботи.