На кордоні України та Білорусі здетонували міни: пошкоджено залізничний міст

На залізничному мосту, який розташований на кордоні між Україною та Білоруссю в ніч на 29 серпня здетонували міни. Про це написав білоруський провладний Telegram-канал "Три сестры".

Зазначалося, що інцидент стався близько 03:30 на території України. Здетонованими снарядами назвали протитанкові міни ТМ-62М, а попередньою причиною – удар блискавки в одну з мін.

За даними каналу, внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту, а також зруйновано обидва залізничні полотна. Сам міст розташований за 800 метрів від білоруського пункту пропуску "Словечно" в Гомельській області.

Розташування мосту. Фото: "Беларускі Гаюн" / Telegram

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі білоруській службі "Радіо Свобода" підтвердив, що міни підірвалися поблизу лінії кордону через блискавку.

"За інформацією, якою я володію, ніхто не постраждав. Окремо додам, що наразі діє обмеження пересування громадян на кордоні, особливо поблизу лінії кордону. Тому мінні загородження на певних напрямках, важливих для безпеки України, загрожують лише тим, хто хоче прийти до нас із війною", – сказав він.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Україна побудувала фортифікаційні споруди і розставила мінні загородження на кордоні з Білоруссю. Як раніше пояснював командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, це роблять для того, щоб запобігти проникненню ворожих диверсійних груп та перетину кордону бронетанковою технікою.

У лютому поточного року Верховна Рада України підтримала законопроєкт, згідно з яким прикордонну смугу вздовж кордону з Росією та Білоруссю розширили до двох кілометрів. Вʼїзд, перебування, проживання, пересування осіб і проведення робіт, які не пов’язані з обороною чи охороною самого кордону, там можливі лише за спеціальним дозволом. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон у березні.

Що стосується перебування російських військ у Білорусі, то наразі, за словами Наєва, російський наземний компонент у повному складі виведений з цієї країни та перебуває у складі резерву об’єднаного угруповання військ РФ, частини якого ведуть наступ на Куп’янському/Лиманському напрямку.

Однак у вересні на території Білорусі мають відбутися кілька спільних навчань Організації договору колективної безпеки, які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності.

"Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже, організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні не виключається", – сказав командувач Об’єднаних сил.

При цьому він зазначив, що ознак формування ударних угруповань в смузі Оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" не викрито.