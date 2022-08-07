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На Кубі удар блискавки спричинив гігантську пожежу на нафтосховищі (ВІДЕО)

На Кубі удар блискавки спричинив гігантську пожежу на нафтосховищі (ВІДЕО)

Масштабна пожежа виникла після вибуху внаслідок удару блискавки по одному із восьми нафтових резервуарів у місті Матансас на північному узбережжі Куби увечері 5 серпня.

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Як передає Reuters, у суботу жар від вогню досяг другого резервуара, внаслідок чого той також вибухнув, а вітер роздмухав полум'я і в небезпечній близькості від третього.

Кубинська влада заявила, що в результаті другого вибуху постраждала щонайменше 121 особа, з них 36 були госпіталізовані, зокрема п'ятеро перебувають у критичному стані. Одна людина вважається загиблою, а 17 пожежників зникли безвісти. З району евакуйовано понад 1000 мирних мешканців.

ЗМІ наголошує, що Куба і без того страждає від щоденних відключень електроенергії та нестачі палива, а втрата палива та ємностей для зберігання, очевидно, лише поглибить ситуацію, яка й так уже призвела до невеликих місцевих протестів в останні кілька місяців.

У свою чергу президент Куби Мігель Діас-Канель повідомив у своєму Twitter, що допомогу в боротьбі з вогнем оперативно запропонували уряди Мексики, Венесуели, Росії та Чилі, за що й подякував їм. Крім того, за його словами, на Кубі "цінують пропозицію" щодо технічної консультаційної допомоги з боку США.

Пізніше кубинський лідер, який особисто відвідував місце катастрофи і координував роботу з гасіння пожежі, повідомив, що до Матансасу вже вирушили технічні фахівці Petroleos Mexicanos та мексиканської армії, а також групи пожежників та експертів іншої латиноамериканської профільної держкомпанії Petróleos de Venezuela.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов