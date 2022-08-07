На Кубі удар блискавки спричинив гігантську пожежу на нафтосховищі (ВІДЕО)

Масштабна пожежа виникла після вибуху внаслідок удару блискавки по одному із восьми нафтових резервуарів у місті Матансас на північному узбережжі Куби увечері 5 серпня.

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Як передає Reuters, у суботу жар від вогню досяг другого резервуара, внаслідок чого той також вибухнув, а вітер роздмухав полум'я і в небезпечній близькості від третього.

Кубинська влада заявила, що в результаті другого вибуху постраждала щонайменше 121 особа, з них 36 були госпіталізовані, зокрема п'ятеро перебувають у критичному стані. Одна людина вважається загиблою, а 17 пожежників зникли безвісти. З району евакуйовано понад 1000 мирних мешканців.

ЗМІ наголошує, що Куба і без того страждає від щоденних відключень електроенергії та нестачі палива, а втрата палива та ємностей для зберігання, очевидно, лише поглибить ситуацію, яка й так уже призвела до невеликих місцевих протестів в останні кілька місяців.

У свою чергу президент Куби Мігель Діас-Канель повідомив у своєму Twitter, що допомогу в боротьбі з вогнем оперативно запропонували уряди Мексики, Венесуели, Росії та Чилі, за що й подякував їм. Крім того, за його словами, на Кубі "цінують пропозицію" щодо технічної консультаційної допомоги з боку США.

Пізніше кубинський лідер, який особисто відвідував місце катастрофи і координував роботу з гасіння пожежі, повідомив, що до Матансасу вже вирушили технічні фахівці Petroleos Mexicanos та мексиканської армії, а також групи пожежників та експертів іншої латиноамериканської профільної держкомпанії Petróleos de Venezuela.