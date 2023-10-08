На Куп'янському напрямку росіяни намагалися просунутися вперед, обстріляли п’ять районів Харківщини

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та за допомогою авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі та майно агропідприємства.

Також у селі Кіндрашівка Куп'янського району мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок ракетного удару по селу Пересічне Харківського району пошкоджені дахи, фасади та вікна 5-ти багатоповерхових житлових будинків, сталася пожежа. Пошкоджено 4 автомобіля. Через гостру реакцію на стрес за допомогою до лікарів звернулися двоє людей - чоловік 66 років та жінка 64 років.

Також під вогнем окупантів були села Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Куп'янського району, місто Вовчанськ та село Плетенівка Чугуївського району.

"На Куп'янському напрямку росіяни не полишають спроб просунутися вперед. Минулої доби наші захисники відбили 10 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки та завдали ворогу відчутних втрат", - повідомив Синєгубов.

Зауважимо,напередодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 3 житлові будинки та сталася пожежа.

Нагадаємо, 6 жовтня ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок ворожої атаки знищено житловий будинок на 3 квартири.