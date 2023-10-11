На Куп'янському напрямку ворог 16 разів йшов у наступ та завдав ракетних ударів по Харківщині

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні вранці ворог обстріляв із РСЗВ та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по селу Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 2 житлових будинки.

Внаслідок ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп'янського району зазнали поранення троє цивільних людей.

"Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Одна жінка і чоловік госпіталізовані. В селищі пошкоджені 10 будівель та 4 автомобілі", - уточнив Синєгубов.

Крім того, у селі Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння.

Також у селі Курилівка Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено житловий будинок, поранення отримав 47-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені 2 житлових будинки, господарчі споруди.

"На Куп'янському напрямку ворог 16 разів йшов у наступ в районі Синьківки та 5 - біля Іванівки. Наші захисники відбили усі атаки ворога, завдавши йому відчутних втрат", - зауважив Синєгубов.

Нагадаємо, 8 жовтня російські військові завдали чергового удару по місту Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок обстрілу загинула 65-річна жінка.