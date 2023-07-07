На Луганщині окупанти обмежують пересування людей та відбирають документи у чоловіків

Російські загарбники несуть значні втрати в живій силі. Лише до Луганська щодня доставляють більше 80 загиблих окупантів. Внаслідок цього росіяни посилили примусову мобілізацію та залякування людей на окупованій територій Луганської області.

Про це повідомив очільник області Артем Лисогор.

За його словами, окупаційне "міністерство внутрішніх справ" вирішило позбавляти чоловіків водійського посвідчення, якщо вони не з’явиться до військкомату.

Інформацію про чоловіків внесуть у спеціальну базу і вона буде доступною на кожному блок-пості росіян. Нові обмеження набувають чинності з 11 липня.

Також загарбники продовжують примусову паспортизацію мешканців. Лисогор повідомляє, що в декількох населених пунктах, у тих мешканців, які немають паспорта РФ проводять обшуки житла та залякують господарів. Людям, які не отримали громадянство країни-агресора, намагаються обмежити пересування не тільки між містами та селами, а й в межах одного населеного пункту.

При цьому, росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області. Під ворожий вогонь потрапило Сватове, загарбники робили спроби просунутися там і поблизу Кармазинівки, що південніше Сватового. По Невському росіяни вдарили з повітря. Не припиняються й ворожі обстріли з артилерії – минулої доби противник їх спрямував по Білогорівці та Невському.

Нагадаємо, в Луганській області російські окупанти посилюють тиск на місцеве населення. Для цього вони залучили групи росгвардії, які повинні придушити опір людей. Також росіяни перестали виплачувати частину заробітної плати людям, які не бажають отримувати російські паспорти.