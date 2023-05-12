На Луганщині окупанти урізають зарплатню українцям, які відмовляються від російських паспортів

В луганській області російські окупанти посилюють тиск на місцеве населення. Для цього вони залучили групи росгвардії, які повинні придушити опір людей. Також росіяни перестали виплачувати частину заробітної плати людям, які не бажають отримувати російські паспорти.

Про це розповів очільник області Артем Лисогор.

За його словами, у Сватовому, в тих працівників, які відмовлялисяся від паспорту РФ, спочатку вираховували із заробітної плати 30 %. Пізніше окупаційна влада почала погрожувати 100%-вим позбавленням грошей за виконану роботу.

Окрім цього, людей лякають примусовою депортацією, яка вже передбачена в новому законі, прийнятому Росією.

Лисогор повідомляє, що групам росгвардії дано наказ протидіяти представникам руху опору, посилити взаємодію з колаборантами і збирати та систематизувати дані про безпеку в регіоні.

Безпекова ситуація в області залишається напруженою в усіх населених пунктах. Протягом останнього тижня дві жінки погодилися евакуйуватися.

Протягом 11 травня Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка зазнали російських обстрілів. Авіаційніх удари ворог завдав по Греківці та Білогорівці. Росіяни продовжують нищити житло луганчан.

Основні бої продовжують точитися у Серебрянському лісництві, але ворог там успіху не має.

Через значні втрати на полі бою, в Луганську три місцеві лікарні заповнені пораненими окупантами. Щоб якось лікувати поранених вони почали переобладнувати місцеві школи під військові шпиталі.