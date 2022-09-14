На Луганщині окупанти вимкнули мобільний інтернет

Для "підвищення обороноздатності" росіяни відключили мобільний Інтернет на Луганщині, а у бік РФ окупанти продовжують вивозити награбоване.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупаційна влада Луганщини продовжує стверджувати, що нібито на території регіону, або як вони кажуть "республіки", нічого загрозливого не відбувається. Тільки от про всяк випадок в області відключено мобільний Інтернет. Як пояснює місцевий оператор, це розпорядження органів окупаційної влади – для забезпечення обороноздатності і безпеки. Раніше вони на цих питаннях не акцентували уваги", - зазначив Гайдай.

За його словами, черги на пунктах пропуску вже котрий день не меншають.

"Лише на ділянці траси Старобільськ – Луганськ відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів – із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом російські військові", - повідомив Гайдай.

Він зауважив, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

ЗСУ успішно відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

"Водночас військове керівництво РФ продовжує пошук бажаючих воювати серед ув’язнених, зокрема, в колоніях Тульської області. Обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном три місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини – шість місяців. Проте жодні контракти із бажаючими не підписуються", - зазначив Гайдай.

Зазначимо, російські військові починають відступати на Луганському напрямку: окупанти вже залишили Кремінну, але ЗСУ ще не зайшли в місто.