На Луганщині помітили біля 200 окупантів на цивільних авто, що втекли з-під Лимана - Генштаб ЗСУ

В Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що завдяки успіхам Сил оборони на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу.

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Як ідеться в його повідомленні, це призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій, зокрема бойовиками "Народної міліції ЛНР", що брали участь в окупації Лиманської громади Донецької області.

"Перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2-го армійського корпусу російських окупаційних військ", - сказано в ньому.

Негативно, за даними Генштабу, впливають на військовослужбовців Збройних сил РФ затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у війні на території України.

Крім цього, повідомляється про підтверджене знищення 1 жовтня складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області та знищення семи танків і до десяти одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області. Інформація щодо втрат особового складу уточнюється.

Авіація ж Сил оборони протягом доби завдала чотири удари. Зокрема, підтверджено ураження двох місць скупчення озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили вісім ударних безпілотних літальних апаратів Shahed іранського виробництва.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили п’ять командних пунктів, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також понад 15 інших важливих об’єктів окупантів.

Зазначається, що за поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка. Всі вони знаходяться на північному сході Донецькій області. Натомість на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів.

Крім того, в Генштабі повідомили про знайдення в Лимані уламків збитого російського винищувача-бомбардувальника Су-34 (борт RF-81852), який раніше не був врахований у загальних втратах противника.