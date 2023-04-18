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На Луганщині виявили схрон з російським озброєнням (ФОТО)
Служба безпеки викрила ще один ворожий схрон з боєприпасами під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганщини. Серед вилученого – арсенал російських бойових гранат та стрілецької зброї системи Калашникова.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією СБУ, схованку виявили в одному із селищ Сватівського району, яке знаходиться за 3 км від лінії бойового зіткнення.
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Схрон розмістили у напівзруйнованому приміщенні покинутого домоволодіння. Співробітники СБУ вилучили там:
- реактивну протитанкову гранату РПГ-22;
- реактивну штурмову гранату РГШ-1;
- ручний кулемет Калашникова;
- 4 автомати Калашникова;
- 32 гранати Ф-1;
- 20 гранат РГО;
- 4 ящики набоїв різного калібру загальною кількістю понад 4 тис. од.
Усі виявлені бойові засоби ураження передано на потреби Збройних Сил України.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки встановила місцезнаходження ще двох схронів з російськими засобами ураження у ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівщини.