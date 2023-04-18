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На Луганщині виявили схрон з російським озброєнням (ФОТО)

На Луганщині виявили схрон з російським озброєнням (ФОТО)
Фото: пресслужба СБУ.

Служба безпеки викрила ще один ворожий схрон з боєприпасами під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Луганщини. Серед вилученого – арсенал російських бойових гранат та стрілецької зброї системи Калашникова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, схованку виявили в одному із селищ Сватівського району, яке знаходиться за 3 км від лінії бойового зіткнення.

За оперативними даними, тайник облаштували учасники окупаційних угруповань РФ перед втечею від контрнаступу Сил оборони.

Схрон розмістили у напівзруйнованому приміщенні покинутого домоволодіння. Співробітники СБУ вилучили там:

  • реактивну протитанкову гранату РПГ-22;
  • реактивну штурмову гранату РГШ-1;
  • ручний кулемет Калашникова;
  • 4 автомати Калашникова;
  • 32 гранати Ф-1;
  • 20 гранат РГО;
  • 4 ящики набоїв різного калібру загальною кількістю понад 4 тис. од.
Фото 2 — На Луганщині виявили схрон з російським озброєнням (ФОТО)
Фото 3 — На Луганщині виявили схрон з російським озброєнням (ФОТО)
Фото 4 — На Луганщині виявили схрон з російським озброєнням (ФОТО)
Фото 5 — На Луганщині виявили схрон з російським озброєнням (ФОТО)

Усі виявлені бойові засоби ураження передано на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки встановила місцезнаходження ще двох схронів з російськими засобами ураження у ході контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівщини.

Автор:
Ніна Комащенко