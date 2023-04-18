На Луганщині внаслідок авіанальоту загинуло троє людей

Протягом минулої доби в Луганській області в результаті ворожого авіанальоту на Сватівщину загинули троє мирних жителів, одна людина отримала поранена. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа.

"Троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині", - написав очільник області Артем Лисогор.

Поранену 46-річну жінку госпіталізували до Харкова.

Через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості.

Він додав, що останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

Також артилерійських обстрілів протягом минулої доби зазнали Стельмахівка та Білогорівка.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 17 квітня 57 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.