На Львівщині автомобіль в’їхав у стіну будинку: четверо загиблих

Вночі 12 лютого у місті Жовква на Львівщині автомобіль в’їхав у стіну будинку. Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирок.

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Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 12 лютого о 00.45 на вулиці Равській у місті Жовква Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Audi Q5», 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням транспортним засобом.

Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім – в’їхав у стіну будинку.

Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок,усі мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події.

Наразі за фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, ввечері 17 січня в селі Гамаліївка Львівської сталася масштабна аварія за участю автобуса та вантажіки, внаслідок чого постраждало понад 30 людей.