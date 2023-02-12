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На Львівщині автомобіль в’їхав у стіну будинку: четверо загиблих
Вночі 12 лютого у місті Жовква на Львівщині автомобіль в’їхав у стіну будинку. Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирок.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Львівській області.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 12 лютого о 00.45 на вулиці Равській у місті Жовква Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Audi Q5», 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням транспортним засобом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім – в’їхав у стіну будинку.
Внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирок,усі мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці події.
Наразі за фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, ввечері 17 січня в селі Гамаліївка Львівської сталася масштабна аварія за участю автобуса та вантажіки, внаслідок чого постраждало понад 30 людей.