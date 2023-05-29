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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

На Львівщині через уламки російської ракети згоріли будівля та трактор

На Львівщині через уламки російської ракети згоріли будівля та трактор
Вночі 29 травня над Львівською областю ПВО збила російську ракету

Вночі 29 травня над Львівською областю ПВО збила російську ракету. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю. Постраждалих немає.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Одна з ракет долетіла і до нашої області. Захисникам з ПВК "Захід" вдалося збити її над Золочівським районом", - зазначив він.

За його словами, уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, яка згоріла. Згорів також трактор, який був поруч.

Як повідомив Козицький, жертв серед цивільного населення немає.

На місці падіння уламків виникла вирва.

Зауважимо, вночі 29 травня ворог атакував Україну ракетами з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря та "шахедами".

Так, ППО знищила над Києвом понад 40 повітряних цілей

Автор:
Світлана Манько