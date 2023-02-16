На Львівщині окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури

Вночі 16 лютого під час повітряної тривоги, яку оголосили по всій Україні, у Львівській області було влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Львівськї ОВА Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області", - зазначив Козицький.

За його словами, постраждалих чи жертв немає.

Наразі пожежу на місці влучання загасили.

Всі деталі очільник області пообіцяі оприлюднити згодом.

Зазначимо, під час масованої ракетної атаки 10 лютого у Львівській області біля населеного пункту Кізлів впала та не розірвалася ворожа ракета.