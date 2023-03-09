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На Львівщині ракета впала у житловій зоні - відомо про п'ятьох загиблих
У Золочівському районі Львівської області ворожа ракета впала у зоні житлової забудови. Є руйнування та людські жертви.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Це двоє чоловіків та двоє жінок, які в момент падіння ракети перебували у себе вдома. Під завалами рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого - чоловіка 1963 року народження.
Розбір завалів триває. Під ними можуть перебувати інші люди.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Золочівському районі Львівської області під час масованої російської атаки вночі 9 березня ракета окупантів впала у житловій зоні. За словами Козицького, після потрапляння ракети почалася пожежа. Вогонь знищив три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.
Козицький закливав громадян не ігнорувати повітряну тривогу і після сигналу одразу переходити до укриттів.
Нагадаємо, вночі та вранці 9 лютого російські загарбники обстріляли територію України. Ракетна атака була найбільш масованою від початку року. В результаті прильотів багато українських міст лишилися без водопостачання та електроенергії.