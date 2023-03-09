На Львівщині ракета впала у житловій зоні - відомо про п'ятьох загиблих

У Золочівському районі Львівської області ворожа ракета впала у зоні житлової забудови. Є руйнування та людські жертви.

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Наразі відомо про п'ятьох загиблих. Це двоє чоловіків та двоє жінок, які в момент падіння ракети перебували у себе вдома. Під завалами рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого - чоловіка 1963 року народження.

Розбір завалів триває. Під ними можуть перебувати інші люди.

Надзвичайники працюють на місці прильоту у Золочівському районі. Фото: ДСНС у Львівській області

У Золочівському районі Львівської області під час масованої російської атаки вночі 9 березня ракета окупантів впала у житловій зоні. За словами Козицького, після потрапляння ракети почалася пожежа. Вогонь знищив три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Працівники ДСНС розбирають завали у Золочівському районі. Фото: ДСНС у Львівській області

Козицький закливав громадян не ігнорувати повітряну тривогу і після сигналу одразу переходити до укриттів.

Наслідки падіння ракети у Золочівському районі. Відео: Максим Козицький

Нагадаємо, вночі та вранці 9 лютого російські загарбники обстріляли територію України. Ракетна атака була найбільш масованою від початку року. В результаті прильотів багато українських міст лишилися без водопостачання та електроенергії.