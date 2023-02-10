На Львівщині російська ракета впала біля автобусної зупинки: перекрито рух автомобільною трасою

У Львівській області біля населеного пункту Кізлів впала та не розірвалася ворожа ракета. Наразі перекрили рух на автодорозі Київ - Чоп.

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"У Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки. Не зірвалася. Надзвичайники працюють над її знешкодженням", - зазначив він.

Голова області додав, що за попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає.

Наразі рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне.

Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська.