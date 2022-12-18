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На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)

На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

П'ятеро людей загинули 18 грудня внаслідок падіння автомобіля з моста у селі Кінецпіль Миколаївської області. Про це повідомляє обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Інформація про ДТП надійшла до рятівників близько 14:00. У річку Кодима, яка у цьому місці впадає у Південний Буг та відділяє Кінецпіль від Первомайська, впав автомобіль Mitsubishi Sigma.

Прибувши на місце, рятувальники 23-ї державної пожежно-рятувальної частини провели роботи з деблокування тіл загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.

Фото 2 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 3 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 4 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 5 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 6 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 7 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 8 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Фото 9 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ НП в Миколаївській області
Фото 10 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ НП в Миколаївській області
Фото 11 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ НП в Миколаївській області
Фото 12 — На Миколаївщині автомобіль вилетів з моста у річку: загинули п'ятеро людей (ФОТО)
Фото: ГУ НП в Миколаївській області

Сам транспортний засіб за допомогою важкої техніки (крана), який надали органи місцевої влади, вилучили з водойми на берег. До робіт ДСНС залучала шість рятувальників та одну одиницю техніки.

Зазначається, що серед загиблих є двоє дітей - дівчата 2015 та 2017 років народження. Причини та обставини надзвичайної ситуації з'ясовують співробітники поліції.

У самій обласній поліції повідомляють, що приблизно о 13:45 29-річний водій Mitsubishi, за попередніми даними, не впорався із керуванням, та виїхав за межі проїзної частини з подальшим падінням автомобіля у річку. Окрім нього та дівчат, загинули дві жінки.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм, що спричинило загибель кількох осіб).

Автор:
Тимофій Бесп'ятов