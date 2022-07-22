На Миколаївщині два райони зазнали ворожих обстрілів: горіли сільськогосподарські будинки та техніка

Російські військові протягом минулої доби обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області. В результаті ворожої атаки сталися загоряння сільськогосподарських будівель та техніки, пожнивних залишків, лісосмуги та чагарників на відкритій території.

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Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У Миколаївському районі протягом доби внаслідок ворожих обстрілів Галицинівської громади в селі Українка відбулось загоряння сільськогосподарських будівель та техніки. За населеним пунктом села Лимани зайнялися лісові насадження та поля із зерновими. Постраждалих немає.

Водночас 21 липня о 17:00 внаслідок обстрілів у селі Калинівка Воскресенської громади відбулось загоряння пожнивних залишків, лісосмуги та чагарників на відкритій території.

"Сьогодні, 22 липня, ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада. Відомо про влучання в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське. Близько 05:00 були обстріли села Новомиколаївка. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. За попередньою інформацією, орієнтовно з 07:30 відбувалися обстріли в напрямку населених пунктів Киселівки та Максимівки", - йдеться у повідомленні.

У Баштанському районі орієнтовно о 20:00, 21 липня, та о 05:00, 22 липня, були обстріли у селі Широке Широківської громади. Влучання були по сільськогосподарським будівлям. Постраждалих немає.

Зокрема, вдень, 21 липня, о 14:00 обстрілів зазнало с. Зелений Клин Баштанської громади. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави та пожнивних залишків.

Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, росіяни тиснуть майже із кожного захопленого ними населеного пункту на Луганщині. Протягом 21 липня ними завдано два ракетних та два авіа удари, здійснені п’ять артобстрілів та ще два – із застосуванням мінометів.