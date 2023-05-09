На Миколаївщині два трактори підірвалися на російській вибухівці

У Миколаївській області під час виконання земляних робіт у полях два трактори наїхали на вибухонезпечні предмети, залишені росіяними під час окупації.

В селі Висунськ 39-річний чоловік трактором наїхав на вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Пошкоджень зазнала лише сільськогосподарська техніка, водій не постраждав, повідомили в Управлінні ДСНС.

Інший випадок стався у полі між с. Любомирівка та Новогригорівка. У результаті вибуху 56-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму та був госпіталізований до лікарні.

Рятувальники закликають жителів деокупованих територій пам’ятати про високу мінну небезпеку, в тому числі не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок, інші відкриті місцевості, особливо ті, які були окуповані або де точилися бойові дії, або які перебували під ворожою окупацією.

11 квітня поблизу села Сподобівка Куп'янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований. В селі Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на російській міні. Госпіталізований з мінно-вибуховою травмою.