ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Події
Дата публікації

На Миколаївщині два трактори підірвалися на російській вибухівці

дснс, міна
Рятувальники закликають жителів деокупованих територій пам’ятати про мінну небезпеку. Фото: ДСНС

У Миколаївській області під час виконання земляних робіт у полях два трактори наїхали на вибухонезпечні предмети, залишені росіяними під час окупації.

В селі Висунськ 39-річний чоловік трактором наїхав на вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Пошкоджень зазнала лише сільськогосподарська техніка, водій не постраждав, повідомили в Управлінні ДСНС.

Інший випадок стався у полі між с. Любомирівка та Новогригорівка. У результаті вибуху 56-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму та був госпіталізований до лікарні.

Рятувальники закликають жителів деокупованих територій пам’ятати про високу мінну небезпеку, в тому числі не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок, інші відкриті місцевості, особливо ті, які були окуповані або де точилися бойові дії, або які перебували під ворожою окупацією.  

11 квітня поблизу села Сподобівка Куп'янського району на невідомому вибухонебезпечному предметі у полі підірвався 32-річний чоловік. Він отримав контузію та був госпіталізований. В селі Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї підірвався на російській міні. Госпіталізований з мінно-вибуховою травмою.

Автор:
Тетяна Гойденко