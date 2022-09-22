На Миколаївщині двома ракетами збили відразу чотири іранських безпілотники

Зенітна ракетна Одеська бригада повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збила одразу чотири ворожих дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Як повідомляють у повітряному командуванні "Південь", це сталося близько 20:00 22 вересня.

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Зазначимо, що 20 вересня цей же підрозділ протиповітряної оборони також повідомляв про збиття близько 16:00 у Миколаївській області іранського безпілотника Shahed-136. Натомість другий все ж атакував прибережну біля Очакова.

Вперше безпілотник Shahed-136 було збито в Україні 12 вересня в Куп'янському районі Харківської області. Про це повідомляла, зокрема, британська розвідка.

Згодом, вже 15 вересня, було знайдено рештки такого апарату після нічних обстрілів Нікополя Дніпропетровської області.

Російські окупаційні війська маркують зазначені БПЛА як "Герань-2". Це баражуючий боєприпас вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри, що може літати на висотах від 60 до 4000 метрів з крейсерською швидкістю близько 180 км/год.

Такий БПЛА має гучний двигун і його можна почути за кілометри, також його легко виявити за допомогою радару.