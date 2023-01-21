На Миколаївщині на міні підірвалося авто: поранено чотири людини

Чотири людини отримали поранення внаслідок підриву на міні автомобіля у Миколаївській області. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі голова обласної ради Ганна Замазєєва.

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Судячи з її слів, трагедія сталася у Шевченківській громаді - на території колишнього Вітовського району, але біля селища Любомирівка колишнього Снігурівського району.

"Серед постраждалих – немовля віком три тижні. Друзі, прошу, будьте обережні! Мінна небезпека триває. Бережіть себе та близьких!" - додала Замазєєва. Втім, ані поліція, ані прокуратура Миколаївщини наразі про такий випадок не повідомляють.

Нагадаємо також, що у селищі Архангельське на півночі сусідньої Херсонської області на російській міні підірвався електрик: за словами начальника обладміністрації, в результаті вибуху чоловіку відірвало стопу.

Додамо, що днями на Херсонщині також підірвалися на міні, залишеній російськими окупантами поблизу селища Велика Олександрівка, двоє чоловіків. 8 січня у Великоолександрівській громаді на російській міні підірвався ще один місцевий житель, а про ще одного повідомлялося 3 січня.