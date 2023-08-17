На Миколаївщині відпрацювали евакуацію 30-кілометрової зони ПАЕС на випадок радіаційної аварії через обстріл (ФОТО)

На Південноукраїнській атомній електростанції (Южноукраїнськ, Миколаївська область) 16-17 серпня відбулося планове протиаварійне тренування, а одночасно в регіоні пройшло й навчання Держслужби з надзвичайних ситуацій та інших відомств, що включало відпрацювання евакуації населення. Про це повідомляє пресслужба енергокомплексу.

Так, під час заходу на електростанції перевірялася здатність персоналу діяти в умовах надзвичайної ситуації на підприємстві, а також готовність системи аварійного реагування до вчасних і ефективних дій у разі аварії. До навчань були залучені ДСНС та органи місцевого самоврядування.

За легендою тренувань, умовна надзвичайна ситуація склалася в результаті ракетного обстрілу об'єктів інфраструктури, розміщених у санітарно-захисній зоні ПАЕС, а також інших об’єктів енергосистеми України, відбулося повне знеструмлення ПАЕС, і на підприємстві виникла умовна аварійна ситуація.

У дію ввели аварійний план, активізували внутрішній кризовий центр, задіяли групу інженерної підтримки та аварійні групи і бригади. Залучили особовий склад державної пожежно-рятувальної частини №27 та медиків. Серед основних ввідних, які надходили учасникам тренування – пожежа на електрообладнанні, викид радіоактивних речовин.

"Умовну подію класифікували як "комунальна аварія", тобто наслідки її поширилися за межі підприємства. Місцевим органам виконавчої влади рекомендували умовно вжити захисних контрзаходів для населення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, передбачено обмеження руху транспорту в зоні поширення радіоактивної хмари; виконання заходів з пилопригнічення; обмеження перебування людей на відкритому повітрі з порадами йому перейти на споживання бутильованої води.

Протягом усього тренування відбувалась постійна координація дій з ДСНС України, іншими учасниками груп аварійного реагування в зоні розташування АЕС. Про перебіг подій регулярно інформували кризовий центр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Сценарій тренування був доволі складним, але у сьогоднішніх реаліях, коли ворог намагається знищити Україну та попри здоровий глузд нехтує ядерною та радіаційною безпекою, захоплює атомні електростанції, мінує ядерні енергоблоки, цілить ракетами по енергетичних об’єктах, ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій", - зазначив гендиректор ПАЕС Ігор Полович.

Паралельно зі загальностанційним протиаварійним тренуванням ПАЕС на території Южноукраїнська та загалом Вознесенського району ДСНС 17-18 серпня проводяться дводенні багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту. Зазначається, що об’єднання цих двох заходів дає можливість відпрацювати взаємодію ПАЕС з органами влади та рятувальниками на рівні області.

Як повідомили у ДСНС, в четвер учасники тренувались та відпрацьовували алгоритм дій на випадок загрози або виникнення радіаційної аварії, спричиненою військовою агресією РФ проти України.

Які заходи відпрацювали в районі ПАЕС

Загалом органи управління та сили цивільного захисту відпрацювали алгоритми дій на випадок загрози або радіаційної аварії за різними можливими сценаріями, від аварійної ситуації на ПАЕС за класифікацією "аварійна готовність" до "комунальної аварії", яка характеризується розповсюдженням радіаційного забруднення за межі території об'єкта, що потребує проведення заходів з захисту не тільки персоналу, але й населення.

Регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у взаємодії з обласною комісією з питань евакуації пропрацьовано дії щодо прийняття рішення про проведення евакуації населення із 30-кілометрової зони спостереження станції.

Практично відпрацьовано й саму евакуацію, вжито заходи з захисту населення, їх укриття у захисних спорудах, організовано роботу збірних пунктів евакуації, пунктів видачі засобів індивідуального захисту органів дихання, заходів щодо забезпечення публічної безпеки, організації роботи контрольно-перепускних пунктів поліції, постів регулювання руху на маршрутах евакуації, проміжних пунктів евакуації на межі зони спостереження ПАЕС, а також з прийняття та розміщення евакуйованого населення у безпечних районах та інше.

За перебігом навчання спостерігала комісія ДСНС, яка по завершенню всіх відпрацювань проаналізувала готовність органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області до реагування на надзвичайні ситуації.

"Загалом усі учасники із поставленими завданнями впорались. Є низка проблемних питань, але зараз - це тренування, тож ви маєте можливість їх вирішити заздалегідь. Бо в реальній ситуації часу на це не буде. Ми всі щиро сподіваємось, що українці ніколи не стикнуться з радіаційними аваріями, але маємо бути завжди напоготові", - таку оцінку діям учасників навчання дав заступник голови ДСНС Володимир Демчук.