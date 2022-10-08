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На Миколаївщині ЗСУ з кулемета збили іранський дрон-камікадзе "Shahed-136"
Вранці 8 жовтня військові з Херсонської зенітної ракетної бригади в Миколаївській області збили іранський дрон-камікадзе "Shahed-136". Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
"Вранці, 08 жовтня, на Миколаївщині, воїнами мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збито дрон-камікадзе "Shahed-136".Українські зенітники не зупиняться, поки не перетворять російського загарбника в українському небі на металобрухт!", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в вересні ЗСУ почали контрнаступ для звільнення окупованих територій, та продовжують наступати на позиції російських загарбників.
Так 7 жовтня, українські захисники звільнили село Греківка Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області.Підписуйтеся на наш YouTube канал