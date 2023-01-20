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На місці трагедії у Дніпрі було знайдено "дуже велику суму грошей"
У Дніпрі в багатоповерховому будинку, куди 14 січня влучила російська ракета, знайдена велика сума грошей.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
"На місці трагедії, у руїнах будинку, було знайдено дуже велику суму грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив", - зазначив він.
За його словами, наразі гроші перебувають у відділенні поліції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Сума, валюта, упаковка не розголошуються (хоча, звичайно, мені, наприклад, всі подробиці відомі)", - повідомив Філатов.
Він додав, що усі, кого ця інформація стосується, можуть звернутися до поліції.
"І якщо ви зможете підтвердити суму/валюту/упаковку, гроші будуть повернуті", - наголосив очільник Дніпра.
Нагадаємо, що у Дніпрі 17 січня завершили рятувально-пошукові роботи на місці російського ракетного удару по багатоповерховому будинку.
Внаслідок цієї трагедії загинули 45 людей, з них 6 дітей.