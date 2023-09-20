На місці удару по мосту в Куп'янську знайшли більше загиблих: названо остаточне число жертв (ФОТО)

Кількість загиблих в Куп'янську 19 вересня внаслідок ракетного удару російських військових по автомобілю з волонтерами, які їхали мостом, евакуюючи мирне населення, збільшилася до восьми.

Як повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, на місці вибуху наразі завершилися оперативні роботи екстрених служб.

"На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить вісім людей – шість чоловіків та дві жінки", - повідомив очільник регіону.

Зазначається, що двоє загиблих є саме волонтерами, які евакуйовували людей. За словами Синєгубова, удар було завдано ракетою "Гром-Е1". Раніше ж правоохоронці повідомляли, що за попередніми даними, його було здійснено керованою авіабомбою КАБ-500.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, що напередодні близько 13:00 внаслідок цього удару було знищено міст через річку Оскіл та автомобіль, який ним проїжджав. Спершу повідомлялося про загибель чотирьох чоловіків та двох жінок.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).