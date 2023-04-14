На молочній фермі в Техасі внаслідок пожежі загинули понад 18 тисяч корів (ВІДЕО)

10 квітня в західному Техасі, США на сімейній молочній фермі сталася маштабна пожежа, під час якаї загиноли понад 18 000 корів. Це найбільша за кількістю жертв пожежа такого типу в США.

Пожежникам вдалося врятували одного працівника молокозаводу South Fork Dairy. Причина пожежі з’ясовується. Також місцевій владі не вдалося відразу зв’язатися з членами сім’ї, які володіють фермою, пише Reuters

Пожежа спонукала Інститут добробуту тварин (AWI), одну з найстаріших груп із захисту тварин у США, закликати прийняти федеральні закони щодо запобігання пожежам у корівниках, які щороку вбивають сотні тисяч сільськогосподарських тварин.

Згідно з заявою AWI, немає жодних федеральних правил захисту тварин від пожеж, і лише кілька штатів, Техас не серед них, прийняли правила протипожежного захисту для таких будівель.

Ця пожежа стала наймасштабнішою пожежею в корівнику в США з моменту, коли AWI почала відстежувати подібні випадки в 2013 році. За останнє десятиліття в таких пожежах загинуло близько 6,5 мільйонів сільськогосподарських тварин, більшість з яких птиця.