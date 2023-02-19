На Нікопольщині через артобстріл окупантів поранено двох мешканців: які громади постраждали (ФОТО)

Дві людини у Марганецькій громаді отримали осколкові поранення під час одного з російських обстрілів Дніпропетровської області 19 лютого. Як повідомив у Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, це чоловік та жінка віком 70 та 63 роки, їх обох було госпіталізовано.

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"У цій громаді ворожий снаряд спричинив пожежу. Зайнялася приватна оселя. Понад годину рятувальники приборкували вогонь", - додав також керівник регіону.

Крім того, противник обстрілював Нікополь та Мирівську громаду Нікопольского району. Загалом за неділю в цьому районі було пошкоджено 13 приватних будинків. Декілька господарчих споруд зруйновано. Відновленню не підлягають дві автівки, трактор та мотоцикл. Крім того, пошкоджено два газопроводи.

У Синельниківському районі під обстрілом була Великомихайлівська громада. Також в обоих районах обстрілами понівечило лінії електропередачі. Зокрема, у згаданій Мирівській громаді було знеструмлено понад 350 домоволодінь. Однак, за словами начальника ОВА, енергетики наслідки цих атак вже усунули.

Нагадаємо, що напередодні окупаційні війська вчергове обстріляли міста Нікополь та Марганць. Зокрема, в першому російські снаряди понівечили два ліцеї, лікарню та адвокатське бюро, пошкодили вісім багатоповерхівок та обірвали лінію електропередачі. У Марганці ж було побито кілька приватних будинків та господарських споруд.

В ніч на 19 лютого Нікополь знову було обстріляно: пошкодженими виявилися одноповерховий та чотири багатоповерхові будинки, приватне підприємство та ЛЕП.