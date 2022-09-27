На обох нитках "Північного потоку-1" впав тиск

Слідом за газопроводом "Північний потік-2" зафіксовали падіння тиску на обох нитках "Північного потоку-1", причини з'ясовуються.

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Про це ввечері 26 вересня повідомив оператор магістралі Nord Stream AG.

За даними Морського управління Данії, витік газу зафіксовано у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм. Навколо зон витоків встановлені 5-мильні зони заборони для судноплавства.

Газета Der Tagesspiegel з посиланням на джерела, знайомих з ситуацією, повідомляє, що причиною падіння тиску в газопроводі "Північний потік-2" та на обох нитках трубопроводу "Північний потік" могла стати диверсія.

Уряд Німеччини заявив, що підтримує зв’язок із владою Данії та співпрацює з місцевими правоохоронними органами, щоб з’ясувати, що спричинило раптове падіння тиску в трубопроводі, повідомляє Reuters.

Напередодні на "Північному потоці-2" стався витік газу. Тиск на нитці А трубопроводу в ніч проти 26 вересня впав з 300 до 7 бар. Розгерметизація відбулася на території данської виключної економічної зони на південний схід від острова Борнхольм, за межами територіальних вод країни.

Зазначимо, що "Північний потік-2" було добудовано у вересні 2021 року, проте досі так і не було запущено в експлуатацію через зупинення Німеччиною процесу його сертифікації після визнання Росією "незалежності ДНР та ЛНР".

31 серпня "Газпром" повідомив, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.

3 вересня Росія продовжила зупинку газопроводу"Північний потік-1", через буцімто витік масла на газоперекачувальному агрегаті.