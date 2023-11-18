На Одещині дрон влучив в енергетичний об'єкт, у Києві працювало ППО: ситуація у регіонах

Вночі російські загарбники запустили ударні дрони: на Київщині працювала ППО. На Одещині є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

ППО знищила 29 із 38 ворожих дронів

В українському небі з 20-ї години 17 листопада по 4-у годину 18 листопада знищені 29 із 38 ворожих ударних БпЛА типу Shahed, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом були зафіксовані пуски 38 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Дрони атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою знищені 29 ударних БпЛА Shahed-136/131.

ППО уразила всі цілі на підступах до Києва

Сили протиповітряної оборони цієї ночі збили всі ворожі дрони, якими ворог намагався атакувати Київ, повідомляє КМВА.

"Друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Дрони противника (за попередніми даними - баражуючі боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км", - рідкреслили в КМВА.

Там додали, що на атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді протиповітряній обороні.

"Силами та засобами ППО усі повітряні цілі - майже десяток - були уражені на підступах до Києва", - наголосили в КМВА.

За попередньою інформацією, в місті - без жертв та руйнувань.

На Одещині ворожий дрон влучив в енергетичний об'єкт

В Одеській області російський дрон типу Shahed-131/136 влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, одна людина зазнала поранень, повідомляють Сили оборони півдня України.

ППО знищила вісім дронів: у Миколаївській області шість, а також по одному у Херсонській та Одеській областях.

"В Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Ворог вночі атакував дронами Дніпропетровщину

Ворог уночі атакував ударними дронами Нікополь на Дніпропетровщині, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі загарбники вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. По тамтешньому селу вгатили з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. На ранок російська армія атакувала Нікополь дронами-камікадзе. Наслідки уточнюються", - зазначив Лисак.

Також вчора ввечері українські оборонці неба знищили БпЛА агресора над Павлоградським районом.

На Херсонщині один загиблий

За минулу добу противник здійснив 101 обстріл Херсонщини, випустивши 577 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, АГС, БПЛА та авіації, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будинок культури у Бериславському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

Загарбники обстріляли 14 населених пунктів Харківщини

Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів області, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували: Ветеринарне Харківського району, Бударки та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Ворог атакував Запоріжжя дронами

Ввечері 17 листопада, в період часу з 20:10 по 21:42, ворог випустив по Запоріжжю 8 безпілотників – 4 вдалося знищити, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Внаслідок атаки зайнялась пожежа на об'єктах інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

За минулу добу військовослужбовці РФ завдали 155 ударів по 25 населених пунктах Запорізькій області.

Зафіксовано 124 артобстрілів, 21 БПЛА-атаку, 9 РСЗВ-обстрілів та авіаційний удар.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоадріївка, Полтавка, Гуляйпільське, Чарівне, Левадне, Білогір'я, Новоданилівка, Щербаки, Лугівське, Верхня Терса, Кам'янське, П'ятихатки, Лук'янівське, Степове, Приморське, Плавні, Темирівка, Малі Щербаки.

За добу надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті атак військовослужбовців рф.

Росіяни минулої доби поранили трьох жителів Донеччин

Армія Російської Федерації за минулу добу, 17 листопада, поранила трьох жителів Донецької області, повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Фейсбуці.

"За 17 листопада росіяни поранили 3 жителів Донеччини: в Нетайловому, Максимільянівці і Торецьку", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 17 листопада, ворожі безпілотники атакували Україну з південного напрямку, у Хмельницькій області працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження.