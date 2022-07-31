На Одещині на міні підірвався катер

На Одещині у гирлі Дунаю на невідомому вибуховому пристрої підірвався катер. Про це на Facebook повідомило Оперативне командування "Південь".

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"У дунайському гирлі Бистре внаслідок зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, екіпаж евакуйований малим катером Морської охорони. Постраждалих немає, обставини події уточнюються. Прохід гирлом тимчасово обмежений.

Нагадаємо, 28 липня мале гідрографічне судно "Шляховик", що належить "Держгідрографії", постраждало під час зіткнення з міною в дунайському гирлі Швидке.

Україна лише 9 липня оголосила про можливість користування гирлом Швидке, що з'єднує судноплавним каналом Кілійське гирло Дунаю, яким проходить кордон з Румунією, з Чорним морем.

Сталося це завдяки тому, що розташований за 35 кілометрів від входу до Швидкого острів Зміїний 30 червня залишили російські окупанти після систематичних обстрілів з боку української армії.

До цього через блокаду судноплавства в українській частині Чорного моря судноплавним компаніям доводилося використовувати для цього лише Сулинське гирло, що повністю проходить територіями Румунії, що призвело до накопичення великої кількості суден перед входом у канал та його значне навантаження.