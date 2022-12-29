На Одещині уламки ракети пошкодили житловий будинок: в області є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури

У селі Степове Одеської області уламки ракети пошкодили житловий будинок. Загалом підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета.

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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Одеська область, село Степове Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок", - зазначив він.

За його словами, наслідки руйнувань уточнюються. Постраждалих немає.

За словами очільника Одеської ОВА Максима Марченко, підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета.

"На жаль внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють", - повідомив Марченко.

Зазначимо, зранку 29 грудня ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів.

Робота протиповітряної оборони триває по всій території держави.