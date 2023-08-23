На Одещині ворожі дрони пошкодили зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс (ФОТО)

Протягом ночі 23 серпня ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Є влучання у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціль ворога - цивільна інфраструктура регіону", - зазначив Кіпер.

За його словами, Сили протиповітряної оборони знищили 9 дронів типу "Shahed-136/131".

"На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700м2. Станом на 6 ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища", - повідомив Кіпер.

Він додав, що наразі місці працюють всі відповідні служби, а правоохоронці фіксують злочини терористів.

Як повідомив очільник області, серед цивільного населення постраждалих немає.

Атаки РФ на порти й зерносховища

На тлі виходу РФ із зернової угоди російські війська активізували обстріли відповідної інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники по регіону. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по області, пошкодивши, серед іншого, зерновий і олійний термінали. Повідомлялося, що ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.

Кілька діб потому, в ніч на 27 липня, війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів на Одещині.

В ніч на 2 серпня окупанти знову за допомогою дронів атакували південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

16 серпня внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі, які оперативно ліквідували співробітники ДСНС.