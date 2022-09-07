На Одещині взялися розслідувати масову загибель дельфінів у Чорному морі внаслідок вторгнення РФ

Правоохоронці розслідують справу за статтею 441 Кримінального кодексу (екоцид) за фактом масового знищення об’єктів тваринного світу (дельфінів видів азовка, афаліна та інших) внаслідок збройної агресії Росії проти України. Як зазначає Одеська обласна прокуратура, процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура у її складі.

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"Установлено, що з початку повномасштабного вторгнення рф на пляжах Одещини виявлено велику кількість загиблих морських ссавців. Ймовірною причиною їх масової загибелі є використання суднами країни-агресора гідролокаторів (сонарів) на підводних та надводних човнах, що створюють потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин", - йдеться у повідомленні.

За ініціативою прокуратури було проведено огляди та розтини китоподібних – морських свиней і звичайних дельфінів (білобочок), знайдених мертвими на узбережжях.

Під час розтину тварин спеціалістами здійснено відбір проб органів та тканин для подальшого лабораторного дослідження патологій з метою встановлення причин загибелі морських ссавців.

Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура

Відібрані зразки будуть направлені для проведення досліджень у Падуанському університеті (Італія) та окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверському університеті (Німеччина).

Також прокуратурою готуються запити до Румунії, Болгарії та Туреччини про надання міжнародної правової допомоги щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів.

Зазначено також, що у здійсненні розслідування сприяють представники Інституту зоології імені Шмальгаузена, науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря", національного природного парку "Тузловські лимани" та ветеринарні лікарі.