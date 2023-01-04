На Одещині знешкодили морську міну, що плавала біля пляжу

Підрозділ військово-морські сили Збройних сил України знешкодив морську міну, що плавала біля одного з пляжів Одеської області. Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

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Згідно з повідомленням, протикорабельна міна опинилася в прибережних водах, в кількох метрах від одного з пляжів Одещини. Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим. Вибухонебезпечний предмет було оперативно знешкоджено силами групи розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Нагадуємо, що у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби", - зазначили в прес-службі ВМС.

Нагадаємо, станом на середину грудня внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 54 рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.