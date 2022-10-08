На околиці Керчі сформувалася багатокілометрова черга з охочих покинути Крим

Після часткового руйнування Кримського моста в околиці Керці вишикувалася велика черга людей, що хочуть покинути окупований Крим. Про це в ефірі “Суспільному” сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Вже більше, ніж три кілометри, це більше, ніж дві години тому було, порома ще немає. Вони очікують, що він буде запущений, а черга вже стоїть тих, хто хочуть терміново покинути кримський півострів", - сказав Чубаров.

Також Чубаров повідомив, що через паніку люди в окупованому Криму почали змітати з полиць магазинів продукти, а на заправках вишикувалися черги.

"Годину тому ми отримали підтвердження тому, що хлібобулочні вироби зранку всі змели з полиць, що стосується борошна і крупи до 3 кг на руки. Ми ще не знаємо, чи це були централізовані вказівки влади. Ми маємо і фотографії, як це відбувається. Найбільші черги — на автомобільних заправках за бензином", - повідомив Чубаров.

Він припустив, що окупанти після руйнування мосту можуть переорієнтувати поставки до окупованого півострова по суходолу.

Нагадаємо, вранці в суботу 8 жовтня на мості з материкової частини до анексованого Росією Криму стався вибух та пожежа. Внаслідок цього міст був зруйнований.