На окупованій Луганщині під мобілізацію підпадають навіть ув’язнені, - голова ОВА

Російські окупанти минулої доби атакували райони Верхньокам’янського і з боку нафтопереробного заводу, Золотарівки та Білогорівки на Луганщині. Як повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, майже всюди наступ вже відбито, тим часом у так званій "ЛНР" мобілізують навіть ув’язнених.

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За його словами, невеличку частину Луганщини, де Збройні сили України тримали оборону 18 липня, росіяни продовжили масово обстрілювати з авіації, артилерії та завдавати ракетні удари.

"По населених пунктах на межі двох областей ворогом завдано чотири ракетні та два авіаудари. Одинадцять разів окупанти обстрілювали мирні помешкання артилерією", - поінформував Гайдай.

Зокрема, протягом дня росіяни намагалися вести штурм за чотирма напрямками.

"Верхньокам’янське атакували і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти хотіли просунутися в бік Донеччини. Намагалися покращити своє положення поблизу Білогорівки. Багато де наступ вдалося призупинити, подекуди бойові дії тривають. По Верхньокам’янському ворог завдав авіаудару", - наголосив він.

"Зі ствольної та з реактивної артилерії майже безперервно росіяни обстрілюють й Луганщину, і населені пункти Донеччини, розташовані неподалік нашої області. Втім, навіть у другої за довжиною армії світу (не)людський ресурс обмежений", - розповів очільник ОВА.

Він також додав, що на окупованих територіях мобілізують всіх, кого бачать.

"Якщо раніше ті, в кого були гроші, могли відкупитися від місцевих військоматів, то зараз там відпрацьовують росіяни в піджаках – служба безпеки. В них є адреси тих, кому раніше вдалося відтермінувати власну загибель, виманюють чоловіків зі сховищ вигідними пропозиціями щодо роботи. "Відкривають" привабливі вакансії. Вакансія одна, але ж претендентів на неї багато, відповідно, багато й мобілізованих. На фронт відправляють навіть увезених за кримінальними статтями, як от в Алчевську", - підкреслив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, за добу, 18 липня, Збройні сили України знищили 100 російських військових. Таким чином, втрати російської армії з моменту початку вторгнення 24 лютого станом на ранок 19 липня становлять 38 550 військовослужбовців.