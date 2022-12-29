У Києві уламки ракет пошкодили два приватних будинки та підприємство, є постраждалі (ФОТО)

У Києві уламки збитих ракет пошкодили два приватних будинки у Дарницькому районі у та промислове підприємство в Голосіївскому районі.

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Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївскому районі та дитячий майданчик в Печерському районі", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що уламок ракети пошкодив автомобіль, припаркований поруч з одним з будинків.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що вже відомо про трьох постраждалих у Києві. Серед них - 14-річна дівчинка. Всіх постраждалих госпіталізували.

Також Кличко попередив про можливі перебої зі світлом у місті.

"Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води", - зазначив він.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікували фото наслідків падіння уламків ракет у Дарницькому районі.

Зазначимо, 29 грудня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога, про роботу ППО повідомляють з різних областей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав всіх людей, що перебувають в Україні, дослухатися до повітряних тривог, адже окупанти спробують активніше та масштабніше завдавати ударів.