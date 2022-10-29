На підприємстві у Броварах стався вибух, є загиблий (ФОТО)

Правоохоронці розслідують обставини вибуху на підприємстві в Броварах Київської області вранці 29 жовтня. Як повідомляє обласне управління поліції, повідомлення про надзвичайну подію надійшло об 11:15.

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За попередньою інформацією, під час виконання робіт вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку. В результаті загинув 56-річний працівник.

Розпочато розслідування за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини).

"На жаль, сьогодні вранці стався трагічний випадок на одному з міських підприємств, яке займається металопереробкою. Під час виробничого процесу вибухнула одна з ливарних установок. На жаль, є один загиблий працівник. Випадок не пов'язаний з військовими діями", - прокоментував також подію мер Броварів Ігор Сапожко.

Фото: ГУНП в Київській області Фото: ГУНП в Київській області Фото: ГУНП в Київській області Фото: Telegram/trybunabrovary

В свою чергу, видання "Трибуна-Бровари" уточнює, що вибух стався на підприємстві, розташованому на вулиці Анатолія Луценка (Богунській), 26.

З посиланням на місцевих рятувальників повідомляється, що під час технологічного процесу вибухнула установка з виготовлення алюмінієвого порошку (котел) без послідуючого горіння. Офіційного ж повідомлення про подію ДСНС поки не публікувала.