На півдні окупанти влаштували бунт та відмовились від участі у бойових діях

Військові армії країни-агресора РФ деморалізовані та колективно відмовляються від участі у бойових діях.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.

Як повідомили в ОК "Південь", проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.

"Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, нашою авіацією нанесено двадцять один удар по його позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах", - зазначили в ОК "Південь".

Там зазначили, що ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання, а переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.

Нагадаємо, в Генеральному штабі Збройних сил України заявляють про виявлення гуртожитків окупаційних військ в будівлях школ. Саме тому російські загарбники так наполегливо намагались розпочати навчальний рік на окупованих територіях.