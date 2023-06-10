На півдні війська РФ за добу здійснили більше сотні обстрілів: на Запоріжжі атаковано 14 населених пунктів

У Запорізькій області за минулу добу російські війська здійснили 77 обстрілів по 14 населених пунктах, повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малишко.

Зокрема, авіацією були атаковані Гуляйполе та Ольгівське, а безпілотниками - Гуляйполе та Степове. Також чотири рази ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню по Кам'янському, Ольгівському та Малинівці.

Крім того, 69 артобстрілів здійснено по Залізничному, Чарівному, Червоному, Темирівці, Малинівці, Гуляйпільському, Щербаках, Кам'янському та Степовому. За словами очільника регіону, загалом "додалося ще 23 зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури". Нагадаємо при цьому, що внаслідок обстрілу лікарні в Гуляйполі загинуло двоє людей.

В свою чергу, начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 201 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ "Град", ПТРК, БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону ворог випустив 25 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і споруди заводу у Бериславському районі. Через російську агресію чотири людини (з них одна дитина) дістали поранення", - зазначив керівник області.

В свою чергу, обстріли продовжувалися не тільки в південних регіонах. Так, в Харківській області минулої ворог завдав атаки, використавши більше ніж 10 БПЛА, по території Богодухівського району: сталися пожежі, загинув чоловік 30 років, зазнав поранення 39-річний чоловік. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік. По селу Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою "Калібр". Зафіксовано влучання в землю, без масштабних руйнувань та постраждалих.

У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор, у селі Глушківка Куп'янського району через обстріли сталася лісова пожежа. У Вовчанську внаслідок обстрілу був госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.

В Луганській області, як повідомив начальник місцевої ОВА Артем Лисогор, з артилерії різних калібрів окупанти били по Новоселівському, Невському, Білогорівці та Діброві, а по Невському та Стельмахівці вдарили з авіації.

"Місяцями ворог штурмує Білогорівку, не полишає спроб продавити нашу оборону на цій ділянці фронту. Втім, ні вчора, ні раніше противнику це не вдалося. Атаки відбито, росіяни із втратами відійшли. На землі вони не можуть досягти переваги, тому завдають чисельні удари з авіації", - додав він.

В Сумській області, нагадаємо, до вечора п'ятниці було зафіксовано 16 обстрілів. Натомість уночі в суботу, як повідомили у ОВА, росіяни здійснили ще й обстріл з міномету по території Середино-Будської громади (зафіксовано два вибухи). За попередніми даними, людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури немає.