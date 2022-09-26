На "Північному потоці-2" стався витік газу

На трубопроводі "Північний потік-2", побудованому для транспортування газу з Росії до Німеччини, сталася надзвичайна подія, повідомляють російські та німецькі ЗМІ з посиланням на заяву оператора газопроводу Nord Stream 2 AG.

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Зазначається, що тиск на нитці А трубопроводу в ніч проти 26 вересня впав з 300 до 7 бар. Розгерметизація відбулася на території данської виключної економічної зони на південний схід від острова Борнхольм, за межами територіальних вод країни.

Про витік газу було повідомлено береговим службам Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії. Ведеться розслідування. Берегові служби в якості заходу безпеки встановили охоронну зону радіусом 5 морських миль, в яку радять не заходити суднам.

Зазначимо, що "Північний потік-2" було добудовано у вересні 2021 року, проте досі так і не було запущено в експлуатацію через зупинення Німеччиною процесу його сертифікації після визнання Росією "незалежності ДНР та ЛНР". При цьому обидві нитки трубопроводу були заповнені газом та підготовлені до роботи. У свою чергу США ввели санкції проти Nord Stream 2 AG, через що та оголосила про банкрутство.

"Північний потік-2" має довжину 1234 кілометри, проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п'яти країн. Його проектна потужність складає 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

Україна, нагадаємо, до війни активно протидіяла добудові "Північного потоку-2". Нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц, який обійняв посаду в грудні 2021 року, нині виключає, що цей трубопровід буде запущено.